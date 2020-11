Nova pesquisa põe Bocalom com 67% e Socorro Neri com 32% às vésperas da eleição

Faltando menos de 24 horas para as eleições municipais, o instituto Delta divulgou uma pesquisa que aponta vantagem do candidato do Progressistas, Tião Bocalom com 67% das intenções de votos contra 32% da candidata à reeleição, prefeita Socorro Neri (PSB).

Brancos e Nulos somam 4,67% e não souberam responder apenas 6,33%.

A pesquisa foi registrada no TRE/AC sob o número 01381/2020 e foi realizada entre os dias 24 e 28 de novembro.

Ao todo, 600 pessoas foram ouvidas, com nível de confiança de 95% e margem de erro de 4%.

