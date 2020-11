“Politizar o ensino, como fez a esquerda, é cometer crime covarde”, diz Bittar

“Politizaram as salas de aula e esqueceram do português e da matemática", afirma senador

O senador da República, Márcio Bittar (MDB) usou as redes sociais nesta terça-feira (24) para fazer duras críticas à educação do país, segundo ele, nos governos comandados pela esquerda, as salas de aula foram politizadas.

“Politizaram as salas de aula e esqueceram do português e da matemática. O resultado está aí: todo exame que o Brasil é avaliado, o resultado é péssimo”, declarou.

