Vanda Milani elogia trabalho da Justiça Eleitoral e diz que acredita em eleições limpas

A deputada federal Vanda Milani destacou na manhã de hoje (14) o trabalho da Justiça Eleitoral em todo o Estado do Acre e disse que acredita em eleições limpas no Brasil neste domingo.

“Quem vive na Amazônia sabe do gigantesco desafio de levar cidadania através do voto a regiões isoladas, terras indígenas, margens de igarapés, rios e divisas internacionais como Foz do Breu na última fronteira por água com o Peru”, comentou a deputada.

PUBLICIDADE

A parlamentar disse que a Justiça do Acre é um exemplo de transparência e competência logística. Ao todo são 1.269 localidades consideradas isoladas em toda Amazônia em 383 municípios.

“Em Sena Madureira o Exército ajuda no transporte de urnas para localidades as margens do rio Iaco, como Nova Olinda, no rio Caeté, comunidade Cazumbá e no rio Macauã, comunidade Lua Nova”, acrescentou.

A líder do Solidariedade no Acre participou em Porto Acre, na manhã deste sábado do ato de encerramento da campanha de Zé Maria, candidato do MDB coligado com o Solidariedade.

“O clima deste sábado, no encerramento da campanha do Zé Maria em Porto Acre foi o que encontramos em cada cidade que visitamos e apoiamos nossos candidatos. Muita alegria, campanha de muita honestidade, humildade e com apresentação de propostas. Estou muito feliz e tranquila, com sensação de dever cumprido. Vamos às urnas confirmar o nosso voto” concluiu Vanda Milani.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários