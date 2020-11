Vice-governador e Mara Rocha participam de evento em apoio a Gerlen e Toinha

Gerlen Diniz e Toinha Vieira promoveram o encontro ‘Elas com 11’ na noite de quarta-feira (3), em Sena Madureira. Os candidatos à prefeitura apresentaram o projeto de governo dedicado à melhoria de vida do povo, com atenção especial às mulheres.

Diniz disse que “o povo vai dar o grito de liberdade no dia 15” e que se surpreendeu com o apoio feminino. “Não imaginava centenas, praticamente 500 mulheres nos esperando. Estamos sendo muito bem recebidos pela população.”

Composto pelo Progressistas, PSDB, PTB, PDT e Cidadania, ‘Filhos de Sena, Unidos pelo Povo’ é o maior grupo político da cidade. A coligação é apoiada pelo vice-governador do Acre, Major Rocha, e pela deputada federal Mara Rocha, que também colaboraram com o evento.

Caso a chapa vença, Mara Rocha se colocou à disposição para ajudá-los, destinando recursos da Câmara. “A gente vê a esperança das pessoas quando olham para o Gerlen e a Toinha, com o desejo por mais infraestrutura, creches e esporte para o jovens. Estou na torcida.”

“Acho que é importante a mulher ter essa consciência de que precisa participar do momento político e contribuir. Dos prefeitos que eu conheço daqui, Toinha foi a melhor que Sena já teve. Ela e o Gerlen vão fazer muito pela população”, destaca Major Rocha.

Candidata a vice, Toinha Vieira afirmou que quer tornar realidade a mudança que Sena Madureira pede e se viu emocionada com a presença das mulheres. “Eu as representei há oito anos, quando fui prefeita e deputada, e vamos fazer a diferença mais uma vez.”

