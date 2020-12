VÍDEO: Terremoto de magnitude 6,3 atinge a Argentina, perto de fronteira com o Chile

Um terremoto de magnitude 6,3, segundo o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) atingiu a Argentina na noite desta segunda-feira (30), perto da fronteira com o Chile. O epicentro foi a 76 quilômetros de San Antonio de Los Cobres, a 147.8 km de profundidade.

O Instituto Nacional de Prevención Sísmica argentino afirma que a magnitude foi 6,4, com epicentro 197 km a oeste de Salta, às 19h55.

No domingo, moradores da região de Salta já haviam sentido um tremor, de magnitude 5,9, com epicentro mais ao norte do que foi registrado nesta segunda-feira.

Asi se vio el sismo de 5.9 de magnitud en la escala de Richter con fuerza en localidades particularmente de la Quebrada de Humahuaca. El epicentro fue a 106 kilómetros de San Salvador de Jujuy pic.twitter.com/X2CrScqRQV — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 29, 2020

Até o momento não há registro de vítimas ou danos.

O USGS também registrou um terremoto de magnitude 6,4 no extremo leste da Rússia na manhã desta terça-feira (1º) (horário local). O epicentro fica no mar, entre o continente e as Ilhas Sacalinas, próximo ao Japão.

Como o epicentro do tremor foi registrado a 587 km de profundidade, mesmo com a magnitude alta é improvável que o terremoto cause mais danos. Nenhum alerta de tsunami foi emitido.

