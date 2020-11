Will Smith relembra Tio Phil e faz as pazes com atriz em reencontro de ‘Um Maluco no Pedaço’

Will Smith compartilhou um trailer do reencontro nostálgico com o elenco de ‘Um Maluco no Pedaço’, a série que o levou ao sucesso mundial.

Na prévia da reunião, que foi capturada em um especial de uma plataforma de streaming, o astro de 52 anos se reúne com Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali, DJ Jazzy Jeff, Karyn Parsons, Joseph Marcell e Daphne Maxwell Reid na casa que serviu de cenário para a sitcom dos anos 1990 (e que, atualmente, pode ser alugada por fãs em um site). Os atores relembram momentos queridos da série e dão detalhes dos bastidores da produção.

Em um trecho do trailer, Smith fala da sua amizade com Ribeiro. “Sempre pude reconhecer uma química”, ele observa, enquanto Ali diz que os dois artistas eram como “companheiros de brincadeiras” no set de filmagem.

O clipe também antecipa que o reencontro do elenco teve um momento emocionante: quando os atores relembraram James Avery, que interpretou o Tio Phil. O americano faleceu em 2013, aos 68 anos.

“James era o coração da série”, reflete Ali. Já Smith admite: “Queria que ele pensasse que eu era bom”.

O trailer ainda termina com uma surpresa: a aparição de Janet Hubert-Whitten. A atriz não tinha uma boa relação com Will Smith nos bastidores de ‘Um Maluco no Pedaço’, e deixou o papel de Vivian Banks em 1993. “Eu não poderia celebrar os 30 anos de ‘Um Maluco no Pedaço’ sem a Janet”, considera Smith no vídeo.

Veja a prévia do reencontro dos atores abaixo:

O especial ‘The Fresh Prince of Bel-Air Reunion’ será lançado no serviço de streaming HBO Max em 19 de novembro.

