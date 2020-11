Zen não descarta apoio a Bocalom no 2º turno e ironiza Minoru: “Sente saudades do PT”

O candidato à Prefeitura de Rio Branco, Daniel Zen (PT), participou de uma sabatina na TV Rio Branco e aproveitou a oportunidade para falar de supostos apoios em um eventual segundo turno nas eleições municipais.

O candidato foi questionado sobre o apoio do PT à Tião Bocalom. Antes, em entrevista anterior, Kinpara (PSDB) acusou um ‘namoro’ e futuro ‘casamento’ entre PP e PT no segundo turno. Na ocasião, o petista não negou aliança com Bocalom e disse que Kinpara está com certa dor de cotovelo por supostamente, não ter o apoio do partido.

“Sobre o Bocalom, eu acho que o professor Minoru ficou com saudades de quando era presidente do PT. E falou ainda como se o PT fizesse uma aliança”, declarou.

Zen destacou que dos sete candidatos à prefeitura, foi procurado por 4 representantes. “Eu fui procurado por todos os representantes dos quatros candidatos, dos maiores partidos”, encerrou.

