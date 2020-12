A lista mais esperada do ano chegou: Os 20 solteiros mais desejados do Acre em 2020

A tradicional lista do ContilNet mais esperada do ano chegou. Vamos conhecer o time de solteirões mais cobiçados e desejados do Acre

A tradicional lista do ContilNet, a mais esperada do ano, chegou. As 20 beldades mais desejadas do Acre foram destacadas com fotos especiais e que renderam muitas curtidas nas redes sociais e comentários na web.

Vamos conhecer o time de solteirões mais cobiçados e desejados do estado. A equipe do ContilNet junto com convidados selecionou click’s , perfis e redes sociais para você ‘stalkear’ bastante.

Confira!

OS 10 MAIS DESEJADOS DO ACRE

Pablo Charife

Ele dispensa apresentações, um dos influenciadores digitais mais conhecidos do Acre está na pista. Pablo Charife, 33 anos, gosta de assistir filmes e prioriza sua saúde.

Quer stalkear Plablo? Já segue o Instagram @pablocarife

Pedro Henrique Matsuo

Pedro Henrique Matsuo, 26 anos, gosta de cozinhar e praticar esportes. O assessor jurídico sonha em ter um quiosque na praia.

Quer stalkear Pedro? Já segue o Instagram @pedrohcmatsuo

João Paulo Bittar





João Paulo Bittar, 28 anos, curte filmes e esportes. Seu sonho? presidir o Brasil.

Quer stalkear João? Já segue o Instagram @bittarjoaopaulo.

Igor Henrique D’avila



Igor Dávila, 29 anos, é mais um destaque na lista 2020. O médico curte viajar. Seu sonho? Contribuir para o crescimento e evolução do nosso estado.

Quer stalkear Igor? Já segue o Instagram @igor.davila

Márcio Lucas Adrião



Márcio Lucas, 21 anos, é estudante de medicina. O cobiçado gosta de futebol. Seu sonho? Concluir o curso de medicina e atuar na profissão.

Quer stalkear Márcio? Já segue o Instagram @marciolucasadriao

José Augusto de Souza

José Augusto tem 27 anos, é professor e curte uma boa leitura. O cobiçado também gosta de praticar esportes e não dispensa uma boa viagem. Seu sonho? Fazer um mochilão ao redor do mundo realizando trabalho voluntário.

Quer stalkear José? Já segue o Instagram @augustos86

Higor Prado

O ex-militar Higor Prado, 25 anos, é mais um destaque da lista. Estudante de nutrição, atleta e empreendedor, o cobiçado gosta de musculação, viagens, família, amigos e animais. Seu sonho? Concluir sua formação e conquistar todos objetivos.

Quer stalkear Higor? Já segue o Instagram @prado_higor

Sérgio de Oliveira Cunha Júnior



Mais conhecido como Serginho, o engenheiro civil de 33 anos curte jogar poker. Seu sonho? Fazer do mundo um lugar melhor.

Quer stalkear Serginho? Já segue o Instagram dele @sergio.oliveira_

Pedro Peredo

Estudando do curso de medicina, Pedro Peredo, 20 anos, completa nossa lista. O cobiçado curte malhar. Seu sonhos? Pedro tem muitos.

Quer stalkear Pedro? Já segue o Instagram @pedroperedoh

Max Weber



Max completa o time da lista tradicional do ContilNet. Estudante e investidor de fundos imobiliários, o cobiçado curte praticar atividades físicas, maratonar séries e filmes. Seu sonho? Viajar pelos seis continentes.

Quer stalkear Max? Já segue o Instagram @maxweeber

AS 10 MAIS DESEJADAS DO ACRE

Thauanna Martins

Thauanna Martins, 24 anos, estudante de medicina. A cobiçada adora viajar, aproveitar família e amigos. Seu sonho? Concluir o curso de medicina e atuar na área.

Quer stalkear Thauanna? Já segue o Instagram @thatafm

Lauana Rodrigues Pinheiro de Alencar

A estudante de medicina, Lauana Alencar, 26 anos, é mais um destaque na cobiçada lista do ano. Seu hobbie é cozinhar. Seu sonho? Concluir o curso de medicina e construir sua família.

Quer stalkear Lauana? Já segue o Instagram @lauanaalencar

Camila Oliveira

Camila Oliveira, 30 anos, é destaque na lista das solteiras do Acre. A cobiçada ama viajar. Seus sonhos? Camila tem muitos sonhos para realizar.

Quer stalkear Camila? Já segue o Instagram @camilinha_mbo

Flávia Eduarda

Flávia Eduarda, 20 anos, estudante de direito. Flávia adora se movimentar, fazer atividade física, viajar, e claro, assistir seu time do coração jogar, o Flamengo. Seus sonhos? Ter uma carreira de sucesso, em que possa dar voz a todas as mulheres, e principalmente àquelas que foram silenciadas. A cobiçada quer conhecer o mundo e as diferentes culturas que nos rodeiam, e além de tudo, estabilidade e independência em todos os âmbitos.

Quer stalkear Flávia? Já segue o Instagram @flaviaeduarda03

Thais Torres Albuquerque



Thais Torres Albuquerque, 19 anos, estudante de direito. A cobiçada também é dermoconsultora da Rosasfarma e trabalha com marketing digital. Nas horas livres, Thais gosta de praticar atividade física, maratonar série, cozinhar em companhia, curtir família e amigos.

Seu sonho? Ter uma carreira de sucesso, obter êxito em todos os seus objetivos, evoluir emocionalmente e se tornar uma versão melhor sua a cada dia. Ela sonha com um mundo melhor, sem preconceitos, onde as pessoas se respeitem e se ajudem, e tenham mais empatia pelo próximo.

Quer stalkear Thais? Já segue o Instagram @ttatorres

Gabriella Brasil

Gabriela Brasil, 20 anos, modelo e empreendedora. A cobiçada curte fotografar, estudar e fazer dinheiro. Seu sonho? Realizações pessoais e profissionais, e tornar-se o principal pilar da sua família.

Quer stalkear Gabiella? Já segue o Instagram @gabifo

Victória Pinheiro

A assistente jurídica, Victória Pinheiro, 23 anos, é mais um destaque na lista do ano. A cobiçada ama estudar e viajar.

Quer stalkear Victória? Já segue o Instagram @victooriapinheiro

Yasmin D’anzicourt

A modelo fotográfica e influenciadora digital Yasmin Danzicourt , 26 anos, é mais umas das belas acreanas destaques da lista. A cobiçada sonha em viajar o mundo e conhecer outras culturas. Seu hobbie? “Meu melhor e maior passatempo é, sol, mar, água, piscina com bons drinks”.

Quer stalkear Yasmin? Já segue o Instagram @yasmindanzicourt

Maxine Silva

Maxine, 25 anos é destaque na lista das cobiçadas do Acre. A nutricionista e influenciadora digital curte séries nas horas de descanso. Seu sonho? Ser feliz e fazer as pessoas ao seu redor felizes também.

Quer stalkear Maxine? Já segue o Instagram @silvamaxine

Renata Brasileiro

Renata Brasileiro, 37 anos, completa a lista mais aguardada do ano. A jornalista ama viajar. Seu sonho? A cobiçada quer conhecer alguns países da Europa com a família.

Quer stalkear Renata? Já segue o Instagram @renatabras

