Aniversariantes, Prêmio de Jornalismo do MPAC e leilão virtual com Márcia Abreu

Abraços e vivas de felicidade para a colunista social e sempre de bem com a vida, Claudia Souza, que hoje (17) amanheceu em idade nova. Querida como é, serão inúmeros os telefonemas e mensagens à essa figura ímpar, solidária, querida e amada por todos que tem o privilégio de desfrutar de sua amizade. Parabéns Claudinha!

Para alegria da família, em especial da mamis Roberta, a publicitaria Karenna Lima desembarca no aeroporto de Bujari neste domingo. Na terrinha, passa as festas de final de ano.

PARABÉNS

Parabéns aos amigos queridos Siberman e Mariane Holanda, casal maravilhoso, exemplo de companheirismo, amor, amizade e carinho, que ontem, 16, celebraram Bodas de Porcelana, com muita alegria no coração. Muitas felicidades, meus amigos!

VENCEDORES

Destaque acadêmico em Publicidade e Propaganda: João Paulo Magalhães-Unimeta ;Destaque acadêmico em Jornalismo: Lucas Vitor de Oliveira-Ufac

Jornalismo profissional ;1º lugar: Tálita Sabrina-TV Acre ;2º lugar: Resley Saab-Jornal Opinião e 3º lugar: Lilian Lima-TV Acre. Esses foram os vencedores do 11º Prêmio de Jornalismo, cuja premiação aconteceu na segunda, 14, nos domínios de sua sede, com todos os cuidados e protocolos de segurança adotados quanto a higiene e distanciamento dos presentes.

#O evento foi transmitido ao vivo pelo YouTube e Facebook da instituição, prestou uma homenagem “in memorian” ao jornalista Tião Vitor, pela sua contribuição ao jornalismo acreano, com a entrega de uma placa pela PGJ ao filho do homenageado, Lucas Vitor.

Confiram alguns flashes do evento.

MULHER MARAVILHA 1984

Estreou nesta quarta, 16, o filme “Mulher-Maravilha 1984”, no cinema do Via Verde Shopping, com sessão dublada e legendada.

#A continuação leva a heroína dos quadrinhos para a década de 1980, ainda mais poderosa e com mais desafios para enfrentar. Mulher-Maravilha terá que combater dois novos inimigos: Max Lord e Mulher-Leopardo.

Parabéns ao empresário Amauri Queiroz que segunda, 14, completou años. Felicidades.

LEILÃO DIREITO DE VIVER

Neste sábado, 19, à partir das 13h, com transmissão ao vivo, na Parabólica através do “Canal do Criador” e também através dos sites: www.lancerural.com.br www.virtualleiloes.com.br e também pelo Canal no Youtube do Hospital de Amor no link: bit.ly/leilaonacional, acontece o leilão virtual Direito de Viver.

# O leilão Direito de Viver tem como objetivo arrecadar fundos para ajudar no tratamento de pessoas que sofrem com câncer.

Vivas antecipados da coluna ao pecuarista Leonardo Brito, aniversariante do sábado (18). Em clima intimista com a esposa, a dermatofuncional Simone Caetano Brito, e a filha, Ana Carolin,a comemora a data. Parabéns!

