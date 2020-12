Anúncio da morte de Carlos Alberto vai parar nos assuntos mais comentados no twitter

Carlos Alberto de Nóbrega, 84 anos, encerrou a sexta-feira (11) com o telefone a mil. Boatos sobre sua morte dominaram as redes sociais. Familiares e amigos o procuraram em clima de preocupação. Coube ao próprio apresentador do SBT desmentir o rumor. “Se eu morri não me avisaram”, disse.

Ao Notícias da TV, Nóbrega enviou uma mensagem em tom de ironia sobre a falsa notícia que se espalhou rapidamente na internet. “Talvez seja surpresa pra mim. Quem infelizmente morreu foi o antigo cantor Carlos Alberto (1933-2020). Obrigado pela preocupação”, escreveu.

Procurada, a assessoria de imprensa do SBT também se manifestou. “É mentira”, informou rapidamente para esclarecer a situação, que se iniciou nas redes sociais.

Por volta de 20h20 o colunista Ricardo Feltrin publicou em seu Twitter a informação: “Morreu Carlos Alberto de Nóbrega. Notícia do Flávio Ricco”. O tuíte foi excluído poucos minutos depois.

Às 22h29, o profissional se redimiu na plataforma. “Carlos Alberto de Nóbrega vive e passa bem. Morreu um outro Alberto, amigo do Ricco e muito parecido com o Nóbrega”, corrigiu.

De fato, o jornalista mencionou a morte de uma pessoa próxima em seu Instagram na noite desta sexta-feira. “Obrigado amigo, Alberto. Você sempre foi demais. Descanse em paz”, escreveu sem nenhuma referência ao funcionário de Silvio Santos.

Em seu Twitter, o colunista tratou de esclarecer de quem se tratava. “Gente, por favor, o meu amigo Alberto Luiz Gomes faleceu ontem. Nada a ver com Carlos Alberto de Nóbrega, que, por acaso, também era amigo do falecido Alberto”, observou.

No entanto, o boato sobre o apresentador de A Praça É Nossa se alastrou nas redes sociais. “Em plena noite de sexta-feira e tem gente inventando que Carlos Alberto morreu”, comentou Vitor Peccoli. “Meu coração disparou e comecei a suar. Coitado do Carlos Alberto”, declarou Bruno Dames. “Meu Deus, estão matando o Carlos Alberto”, alertou João Victor.

Veja publicações que esclareceram a confusão:

Gente, por favor, o meu amigo Alberto Luiz Gomes faleceu ontem. Nada a ver com Carlos Alberto de Nóbrega, que, por acaso. também era amigo do falecido Alberto. — Flávio Ricco (@flavioricco) December 12, 2020

Carlos Alberto de Nóbrega vive e passa bem. Morreu um outro Alberto, amigo do Ricco (e muito parecido com o Nóbrega) pic.twitter.com/8TFwE6Mgdc — Ricardo Feltrin (@feltrinoficial) December 12, 2020

Mataram o Carlos Alberto de Nóbrega aqui no twitter. O cara tá vivíssimo — Marcelo ⓟ (@M1ARCELO) December 12, 2020

PUTA QUE PARIU ESTAVA QUASE MORRENDO JÁ! CORAÇÃO DISPAROU, COMECEI A SUAR… COITADO DO CARLOS ALBERTO DE NÓBREGA!!! pic.twitter.com/EI4uRLtRA9 — Bruno Dames (@bruno_dames) December 12, 2020

Plena noite de sexta-feira e gente inventando que o Carlos Alberto de Nóbrega morreu — Vitor P (@vitorpeccoli) December 12, 2020

Fonte: Notícias da TV

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários