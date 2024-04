Ônibus que fazia rota de Rio Branco para Cruzeiro do Sul é atacado com pedras na BR-364

A empresa de transporte Transacreana, que realiza o trajeto entre a capital do estado e Cruzeiro do Sul, teve dois de seus veículos vandalizados com ataques de pedras na BR-364.

Os incidentes ocorreram em dois dias consecutivos, na terça e quarta-feira, 23 e 24, respectivamente. No primeiro caso, o ônibus estava se deslocando rumo à capital do estado, Rio Branco, enquanto no segundo, o veículo estava indo da capital para o Vale do Juruá.

Ao ac24horas, o gerente comercial da Transacreana em Cruzeiro do Sul, Francisco Virgulino, se pronunciou sobre o ocorrido. “Nós pensamos que eles jogam a pedra para fazer o ônibus parar e depois assaltá-lo. Vamos registrar o caso à Polícia Civil e buscar a presença da Polícia neste local. O vidro do ônibus é reforçado e tem uma película para evitar que o vidro seja estilhaçado”.

Os dois incidentes teriam ocorrido no mesmo ponto da estrada e, apesar da gravidade dos ataques, não foram registrados ferimentos entre os passageiros.