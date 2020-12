Após prova especial, reta final de ‘A Fazenda’ tem duas roças triplas definidas

Lipe Ribeiro foi o grande vencedor da prova especial que reuniu os atuais participantes e os eliminados da atual temporada do reality

O episódio deste domingo (13) à noite de A Fazenda 12 surpreendeu o público ao anunciar a formação de duas roças. A partir dessas roças, conheceremos os quatro finalistas do reality show da RecordTV, que disputarão o grande prêmio de R$ 1,5 milhão na próxima quinta-feira (17). A votação de uma delas já está aberta.

Lipe Ribeiro foi o grande vencedor da prova especial que reuniu os atuais participantes e os eliminados da atual temporada ao longo da madrugada.

Com a ajuda dos ex-peões Lucas Maciel e Raissa Barbosa, ele ganhou um carro e uma caixa que lhe conferiu poderes especiais para a reta final do reality.

Dentro da caixa, estava guardado o segredo de como as duas últimas roças seriam formadas. Lipe abriu a caixa e leu em voz alta o poder, sendo que todos os seis peões restantes já estavam automaticamente nas próximas roças.

Lipe escolheu o primeiro peão que iria para a roça com ele. Em seguida, foi a vez de Biel, que ficou logo atrás dele na prova especial, e assim por diante, até que se formassem duas roças triplas.

Em cada votação de roça, uma pessoa será eliminada, o que definirá os quatro finalistas. Lipe escolheu Tays e Stéfany; Biel puxou Jojo e Lidi.

A votação da roça definida por Biel está valendo, e o resultado será revelado na noite desta segunda-feira (15), quando conheceremos os dois primeiros finalistas.

O anúncio da prova especial aconteceu logo depois da eliminação de Mateus Carrieri na roça deste sábado (12), com 20,02% dos votos.

O apresentador Marcos Mion surgiu no campo de prova para anunciar que a noite estava apenas começando.

Em seguida, eles formaram times: cada participante ainda na disputa deveria escolher dois assistentes eliminados.

Carol Narizinho e Luiza Ambiel não foram escolhidas por ninguém e ficaram de fora da lista de prêmios. Os integrantes do trio vencedor, com exceção de seu capitão, que levou o carro, embolsaram R$ 20 mil cada. Os demais receberam R$ 10 mil.

A prova especial consistiu em uma série de atividades diferentes que se estenderam por toda a madrugada. No final, venceu quem apresentou a maior soma a partir dos placares de cada etapa.

Lipe e Biel ficaram empatados depois da série de provas e, para decidir quem seria o vencedor, repetiram uma delas. Por fração de segundos, o ex-De Férias com o Ex terminou antes do funkeiro.

