Coluna da Beth: Concessionária aposta em construção de galeria comercial para 2021

Desanimado com a falta de veículos na concessionária campeã de vendas em pleno mês de novembro, a Fiat Comauto, o presidente da Fecomércio, Leandro Domingos, não acredita em sucesso de vendas para o setor na situação atual da pandemia, mas está motivado para 2021, com a construção de uma galeria comercial da instituição na Avenida Nações Unidas. O início da obra está previsto para o mês de junho do próximo ano.

No próximo sábado, 19, a publicitária Mariana Tavares Rodrigues pilotará a 2ª Edição do Prêmio Glow a partir das 19 horas, no modo Live Show com sorteios, premiações dos indicados, atrações locais e homenagens. Fui agraciada com linda homenagem pelo pioneirismo em revista eletrônica.

Ótimo programa para sábado à noite, corre para o Youtube se inscrever.

Brunna Haddad celebrou em família o primeiro mês da filha, Bella Maria, com muito rosa nos docinhos, bolos e adereços.

Um sinal de como as mudanças climáticas podem alterar nossa vida é a valorização da água, um produto tão precioso, que, assim como o petróleo, o ouro e o trigo, começa a ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York.

Em quase todo o planeta, a água é considerada um bem de domínio público e nunca foi comercializada como será a partir de agora no chamado mercado futuro. Até hoje, a compra e venda de direitos que permitem bombear água do solo ou reservatórios só acontecia em um cenário distante. Porém, nos anos de seca, quando mais água é necessária para o cultivo e abastecimento, os compradores enfrentavam preços altos e muita incerteza se haveria água.

Curtindo seu aniversário modo pandemia, Francisca Silvério está prontinha para receber 2021.

A Gerdau tem como ambição ser uma das empresas mais inclusivas do segmento industrial, com um time que reflita toda a diversidade da sociedade. Com orgulho anunciou Michele Robert para a presidência do grupo Gerdau Summit, uma parceria com as empresas japonesas Sumitomo Corporation e The Japan Steel Works (JSW). Michele estará à frente de uma equipe de aproximadamente 700 pessoas e se torna a primeira mulher, nos quase 120 anos de história da empresa, a liderar uma unidade de negócios, incluindo as áreas industrial, comercial e de suporte.

A educadora Ana Helena curtindo o aniversário da filha Patrícia Fragoso em clima intimista.

Dia 10, no auditório da Uninorte a prefeita Socorro Neri fez a entrega da segunda edição do Prêmio Bacurau, instituído em 2019 por sua gestão para homenagear e reconhecer pessoas, instituições e iniciativas dedicadas às mais variadas ações em defesa da vida e da igualdade entre todos.

Os agraciados foram a pedagoga Mariazinha Leitão, o ativista dos direitos da população LGBTQ+, Germano Marino, o procurador de Justiça Sammy Barbosa, que atua na defesa da cidadania e no combate ao crime organizado; o falecido advogado e militante da igualdade racial, Ogan Arimatéia. Eles receberam o troféu que leva o nome de Francisco Augusto Vieira Nunes, conhecido como Bacurau e um dos fundadores do Movimento de Reintegração das Pessoas Antigidas pela Hanseníase (Morhan).

Os 10% mais ricos da população rural controlam 60% do valor das terras agrícolas, enquanto os 50% mais pobres controlam apenas 3%. Essa desigualdade fica mais gritante se considerarmos a distribuição de terra: 1% das propriedades rurais do mundo possui 70% das terras agrícolas do mundo e está integrado ao sistema alimentar corporativo, enquanto mais de 80% são pequenas propriedades com menos de dois hectares, geralmente excluídas das cadeias globais de alimentos.

O querido casal Vera Lúcia e Preto celebraram sem aglomeração, mas com muito carinho o aniversário da primogênita Ana Luiza.

O engenheiro Oreste Sampaio pensando no corona vírus na hora de cortar seu bolo de aniversário.

A grife internacional Gucci, umas das preferidas das celebridades acabou de lançar um óculos batizado de “ponta-cabeça” no valor de R$ 3.800. Você usaria?

Ângela Menezes comemorou idade nova pedindo muita fé no novo ciclo nas camisetas distribuídas aos familiares e amigos próximos.

Para quem não sabe o símbolo de natal é o principal significado da estrela de Natal é o “caminho a seguir”. Ela é o guia dessa data. Um símbolo para quem busca novos caminhos na vida, sendo uma das maiores tradições natalinas, especialmente dos católicos.

Claudia Souza aniversariou dia 17 e curtiu um dia de felicitações em sua loja Nada Básica por ser muito querida pelos colegas e amigos.

On Line

*Será dia 19, a partir das 13 horas o leilão virtual Direito de Viver Nacional. Grande oportunidade de contribuir com a causa da instituição que é o tratamento e cura dos doentes de câncer.

*Agora é oficial! Novo concurso para a Polícia Federal foi finalmente autorizado, na última quarta-feira, 09 de dezembro, conforme a publicação da portaria. Para você não perder tempo, disponibilizamos o curso completo da PF no valor de R$ 97,00, apenas neste mês de dezembro.

*Enquanto a Justiça não for feita e os danos morais coletivos à Nação reparados, não retornaremos a uma democracia plena e não voltaremos a viver num Estado Democrático de Direito. Não existe atalho que leve, do caminho errado, para o caminho certo.

*2020 está tão pesado que eu escrevi a cartinha para presente da professora da minha afilhada Maria Helena e fiquei me debulhando em lágrimas.

*O assalto em Criciúma teria rendido 50 milhões de reais aos assaltantes. 50 milhões representa 0,06% do lucro líquido do Santander, Bradesco, Banco do Brasil e Itaú durante o ano de 2019.

Vamos falar sobre roubo, Brasil?

*Mais de 180.000 famílias sem Natal e tem gente reclamando porque o Natal será com poucas pessoas? Agradeça se sua família ainda está completa, porque para 180 mil outras aquela mesa vai faltar alguém.

*Um estudo feito pela “ONG Visão Mundial” apontou a existência de 70 mil crianças em situação de rua em todo o Brasil, no ano passado.

A pesquisa mostrou que 79% dessas crianças entrevistadas disseram que nunca tiveram contato com furto e roubo, 70% das crianças e adolescentes são vítimas de violência doméstica e 19% dormem com fome.

Isso significa quase 1 em cada 5 em situação de rua indo dormir com a barriga vazia.

*Com o aumento da crise devido à pandemia de Covid-19, muitas famílias foram viver nas ruas por não ter mais condições de pagar aluguel. Com isso, hoje, o número de crianças e adolescentes vivendo nas ruas deve ser maior do que em 2019.

Coisas que não voltam:

A pedra atirada.

A palavra mal dita.

E o ranço adquirido.

Sim. Estou muito feliz comigo mesma.

Fiz alguns acordos inadiáveis com a vida.

Resolvi dizer sim ao que de fato interessa. Aos amigos verdadeiros, aos projetos que valem a pena, aos ambientes saudáveis, ao sono tranquilo e reparador. Aos amores que possam ser gestados e nutridos na verdade. Ao aconchego do lar. Ao amor dos filhos, dos netos, dos irmãos e dos pais queridos.

Ao silêncio e à boa música. À esperança de que a humanidade se compadeça de si mesma. À delícia da não hipocrisia. À liberdade da solidão e dos amores reais, possíveis e, de vez em quando, imaginários. Estou na contramão. Estou amando minha zona de conforto. Custará muito caro me tirar daqui.

Beth Passos

Jornalista

