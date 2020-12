Com covid, colunista Vagno di Paula apresenta melhora, volta a se alimentar e é desentubado

Depois de ter sido internado por conta das complicações geradas pelo coronavírus, o coordenador de cerimonial da Prefeitura de Rio Branco, Vagno di Paula, finalmente foi desentubado nesta terça-feira (1).

Vagno também já voltou a se alimentar e segue se recuperando da melhor forma possível.

PUBLICIDADE

SAIBA MAIS: Cerimonialista da Prefeitura, colunista Vagno di Paula é entubado com covid em Rio Branco

De acordo com a assessoria de comunicação do órgão, a prefeita Socorro Neri acompanha com frequência o quadro do funcionário.

Ele se encontra internado há cerca de uma semana. O colunista estava em campanha pela reeleição da atual prefeita Socorro Neri (PSB), que perdeu nas urnas para o adversário Tião Bocalom (PP) neste último domingo (29).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários