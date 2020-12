Com propostas, goleiro Bruno “vai pra casa” e Rio Branco inicia rescisões

Rio Branco, AC, 15 (AFI) – Eliminado na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Rio Branco irá rescindir com grande parte do seu elenco.

O clube do Acre já não tem mais nada para disputar em 2020. O goleiro condenado Bruno também ganhará mala.

“O Bruno tem proposta. Quem recebe a proposta é o empresário dele. O empresário vai ver qual é o melhor pra ele. Ele vai pra casa, vai passar as férias em casa e a gente vai aguardar, ver outras negociações com outras pessoas, com outros goleiros, vamos ver o que é melhor para o Rio Branco. Na verdade vai ser 90% de time caseiro”, revelou Valdemar Neto, presidente do Estrelão, ao ge.

O contrato dos jogadores do Rio Branco, na maior parte dos casos, termina em janeiro, mas o clube irá rescindir antes. Assim, os jogadores podemos voltar para suas casas e negociar com outros clubes.

Ainda segundo o mandatário, no início do ano que vem, o Rio Branco voltará a negociar caso a caso para montar o elenco para o Campeonato Acreano. Bruno, dificilmente, estará no clube acreano.

