Criança morre após se desequilibrar e cair do quarto andar de prédio em condomínio

Melissa Maria Pinheiro Batista, 06, morreu na tarde desta segunda-feira (21), após cair do quarto andar de um condomínio localizado na Av. Comendador José Cruz, bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. Segundo familiares, a queda da menina foi causada após a tela de proteção que ficava na janela ser retirada para uma manutenção de um ar-condicionado e que ainda não havia sido recolocada.A criança não resistiu aos ferimentos e deu entrada na unidade de saúde já em óbito (Foto: Natasha Pinto)

A criança teria se aproximado da janela para observar para seu pai, que saia do prédio, quando perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros. A menor de idade estava acompanhada de seu irmão, de dezesseis anos, no momento da tragédia.

Agentes da Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e colheram os depoimentos dos familiares.

A criança ainda foi socorrida e levada ao Serviço de Pronto Atendimento Galiléia (SPA), mas não resistiu aos ferimentos e deu entrada na unidade de saúde já em óbito, conforme constatação dos médicos da unidade de saúde.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo e um boletim de ocorrência (B.O) foi aberto no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na zona norte da capital, que investigará as circunstâncias do óbito.

