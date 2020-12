Em véspera de Natal, professora com Covid-19 espera ganhar doação de plasma para sobreviver

O presente que a professora de filosofia Gizelda Silveira mais espera ganhar neste Natal é alguém que foi infectado pelo Covid-19 a cerca de um mês, e que esteja disposto e apto a lhe doar sangue do tipo O negativo.

“Preciamos muito conseguir doadores de plasma pra ela, pessoas que já tiveram Covid há mais de um mês e tenham o tipo sanguíneo O negativo”, disse um irmão da professora.

Ela está internada em um leito do Pronto Socorro de Rio Branco desde o início desta semana, após ser infectada pela Covid-19.

Veja mais:

Mãe de poeta falecido em novembro luta pela vida na UTI do Pronto-Socorro da Capital

A professora ainda precisa de um medicamento muito caro, o Tocilizumabe, que custa cerca de R$ 4 mil e não é ofertado pela saúde pública.

Para angariar recursos para a aquisição do remédio, familiares e amigos fazem campanha de arrecadação financeira pelas redes sociais.

Quem quiser colaborar pode transferir qualquer quantia para a conta corrente 56.254-8 e agência 3022-8, Banco do Brasil, no nome de Victoria. O CPF para o depósito é 553.730.202-06.

E quem estiver apto a doar sangue O negativo, dirija-se ao Hemoacre e faça a doação em nome de Gizelda Silveira.

Gizelda, que é uma das militantes mais atuantes do partido Progressista aqui no Acre, perdeu o filho Victor no dia 24 de novembro, aos 21 anos, após ele lutar contra um câncer no osso do braço esquerdo.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários