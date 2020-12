Ex de Zezé Di Camargo, Zilu Godoi põe legging apertadinha e mostra corpão

Ex-mulher de Zezé Di Camargo, de quem está separada há seis anos, Zilu Godoi tem curtindo a vida em grande estilo e, claro, postado fotos de sua nova fase.

Em uma das mais recentes, a socialite surgiu com um look coladinho, com direito a uma calça legging que deixou o corpão da famosa marcado.

Na legenda, ela escreveu: “Eu amo meus sucos detox que sempre tomo em jejum pela manhã! Por isso resolvi compartilhar com vocês quatro receitinhas lá no meu canal do YouTube“.

E prometeu: “Em 2021 tem muito mais vídeos pra vocês no meu canal, aguardem que só tem coisas legais e muitas surpresas!“. Nos comentários, um seguidor elogiou: “Você é muito elegante“.

“Parabéns Zilu, você está muito bem, fisicamente e espiritualmente“, enalteceu outro. Dias atrás, vale lembrar, ela revelou o que passou quando a união de 30 anos com Zezé Di Camargo chegou ao fim.

Em uma live com Milton Cunha, a empresária relatou que teve uma separação bem dolorosa e precisou até ser internada na ocasião.

“Quando eu me separei, em 2014, fiquei dois anos de luto. Eu não tinha ânimo nem expressão para nada. Fui internada várias vezes e passei por quinhentos problemas“, revelou Zilu.

Na sequência, a ex-esposa de Zezé contou como conseguiu contornar a situação e dar a volta por cima: “Até que um dia eu acordei, deu um estalo e falei: ‘Espera aí, eu sou a Zilu, uma pessoa forte. Por quê vou deixar alguém me derrubar? Jamais!’“.

Depois desse despertar, as coisas mudaram para Godoi: “Eu nunca mais derramei uma lágrima por essa situação. Me pus de pé, dei a cara para bater, fui buscar minha verdade, quem eu realmente sou“.

