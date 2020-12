Flamengo aprova orçamento e projeta receitas de quase R$ 1 bilhão para 2021

Em reunião realizada na noite desta terça-feira (15), o Flamengo aprovou seu orçamento para 2021. Por maioria dos votos no Conselho de Administração, o clube estimou receita bruta de R$ 953 milhões para a próxima temporada.

Como o futebol em 2020 “invadiu” o ano seguinte, parte deste montante ainda se refere a receitas aferidas no atual exercício.

Ainda assim, os números chamam a atenção em tempos de pandemia. Após conquistar quase tudo em 2019, o Flamengo projetou arrecadação R$ 726 milhões em receitas.

Os planos foram afetados pela pandemia.

Para se chegar nesta soma tão alta, o Rubro-negro prevê maior caixa com venda de jogadores e a chegada em fases finais de todas as grandes competições.

Principal grupo opositor da gestão de Rodolfo Landim, o “SóFla” demonstrou preocupação com o cenário. A ala, que foi a principal sustentação de Eduardo Bandeira de Mello, manifestou preocupação com “as premissas excessivamente otimistas adotadas na proposta de orçamento levada à deliberação no Conselho de Administração “.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários