Flamengo vence o Botafogo e segue na cola do líder São Paulo

O próximo compromisso do Flamengo é contra o Santos no domingo (13) que vem

O Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0, neste sábado (5), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, os rubro-negros se mantiveram na terceira posição na tabela de classificação, com a mesma pontuação que o vice-líder Atlético-MG, que tem 42 pontos. Além disso, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni ficou a dois pontos do líder São Paulo, que joga amanhã (6) contra o Sport no Morumbi.

Já os alvinegros amargam a vice-lanterna do Brasileirão, com 20 pontos. O time da estrela solitária é o time que menos venceu na competição, ao lado do lanterna Goiás. Ambos possuem apenas três no total, em 23 jogos disputados.

Com menos de um minuto de bola rolando, o atacante Pedro Raul quase abriu o placar para o Botafogo em um chute cruzado. O goleiro Diego Alves conseguiu intervir no lance. Aos 15 foi a vez dos visitantes responderem. Após lançamento do uruguaio Arrascaeta, Bruno Henrique cara a cara com o goleiro Diego Cavalieri quase marcou. Daí para frente o Flamengo teve o domínio da partida, mas não conseguiu transformar em gol as oportunidades criadas.

Após o intervalo, aos 9 minutos, Gerson aproveitou o passe errado do lateral-direito Marcinho e tocou para Everton Ribeiro, que bateu de primeira para fazer o gol solitário do clássico. Após o gol os alvinegros tentaram reagir, mas não incomodaram o adversário. A situação ficou ainda mais difícil após a expulsão de Victor Luis, aos 39, após falta dura em Rodrigo Muniz. Entretanto, a diferença numérica em campo foi por pouco tempo, pois quatro minutos depois foi a vez do zagueiro do Flamengo Gustavo Henrique também tomar o cartão vermelho. O jogador, que era último homem, sofreu punição por ter puxado Luiz Otávio, que penetraria na grande área em condição privilegiada. Final de jogo: Flamengo 1, Botafogo 0.

O próximo compromisso do Flamengo é contra o Santos no domingo (13) que vem. A partida será realizada no Maracanã às 16h (horário de Brasília). Já o Botafogo vai entrar em campo em partida que foi reagendada pela 18ª rodada do Brasileirão. Os alvinegros vão duelar com o atual líder da competição, o São Paulo, na quarta-feira (9), no Morumbi. Confira aqui a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários