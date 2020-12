Globo suspende gravações de novela com Giovanna Antonelli, que está com Covid

A Globo suspendeu as gravações de uma das frentes da novela “Quanto Mais Vida Melhor”, próxima novela das 19h, que deve ser exibida após o final de “Salve-se Quem Puder” (interrompida por causa da pandemia. O motivo é a suspeita de Covid-19 em pessoas da equipe.

De acordo com a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, a trama está sendo gravada em dois estúdios diferentes.

Com a pausa de um deles, agora só o outro continua em atividade. Consultada pela reportagem, a emissora disse apenas que os trabalhos nos estúdios prosseguem seguindo todos os protocolos de segurança.

“Os trabalhos nos Estúdios Globo seguem cumprindo o protocolo de segurança”, diz a Comunicação do canal. “E continuamos acompanhando todos os desdobramentos e impactos do avanço da Covid-19 com responsabilidade, e adotando as medidas de prevenção necessárias.”

Na trama, de autoria de Mauro Wilson, os personagens de Mateus Solano, Vladimir Brichta, Giovanna Antonelli e Valentina Herszage recebem uma segunda chance após sofrerem um acidente aéreo.

Na quarta-feira (9), a assessoria de imprensa de Giovanna Antonelli confirmou que a atriz está com Covid-19.

A atriz participava das gravações desde novembro. Esse foi apenas mais um caso confirmado da doença nos Estúdios Globo.

Segundo nota enviada ao F5, Antonelli recebeu o diagnóstico de Covid na semana passada, mas está bem e cumprindo a quarentena. Ela está cumprindo o isolamento social em sua casa, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, a Globo afirmou que não pretendia suspender os trabalhos. A assessoria da emissora afirmou que “quando algum caso é confirmado, os roteiros da novela são adaptados e as gravações seguem com outros núcleos, de acordo com as orientações do protocolo de segurança”.

Brichta também teve Covid-19 na reta final de gravações de “Amor de Mãe”. Além dele, a mulher dele, Adriana Esteves, e outros atores também se infectaram.

