Homem é preso suspeito de atropelar ex-esposa por não aceitar fim da relação

Um homem foi preso suspeito de ter atropelado a ex-esposa com um carro em Monte Negro (RO), na noite de noite de quinta-feira (17). A tentativa de feminicídio foi motivada porque o suspeito não aceita o fim do relacionamento entre eles.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a estudante de 24 anos estava na Avenida Governador Jorge Teixeira quando o homem — de 47 anos — chegou ao local com um veículo de carroceria.

Na sequência o ex-marido teria atropelado a jovem, passando com as rodas do carro por cima do corpo (mais precisamente na região de cintura escapular), ocasionando lesões graves.

O suspeito fugiu depois do crime e a polícia fez buscas, localizando-o perto do estacionamento da prefeitura. O motorista ainda estava dentro do carro usado no crime quando foi abordado pela polícia.