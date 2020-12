Idoso internado com covid-19 é espancado até a morte com tanque de oxigênio

Um homem de 82 anos de idade internado com covid-19 em um hospital da Califórnia, nos Estados Unidos, foi espancado até a morte por outro paciente do hospital, que o golpeou com um tanque de oxigênio.

As autoridades relataram ao site Buzzfeed News que os dois dividiam um quarto no Hospital Antelope Valley. Jesse Martinez, de 37 anos, teve um acesso de raiva quando o idoso começou a rezar.

O agressor não conhecia a vítima antes de encontrá-lo no hospital. O prefeito da cidade de Lancaster, onde o crime aconteceu, disse ao jornal Los Angeles Times que estava “chocado” com o incidente:

“Essas famílias já estavam passando por um momento difícil, e agora mais isso — não faz sentido”, afirmou.

Martinez foi detido sob fiança de US$ 1 milhão (R$ 5,26 milhões), e acusado de assassinato, crime de ódio e abuso de idoso.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários