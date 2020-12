Influencer indígena faz sucesso com conteúdo sobre tradições amazônicas

Natural de São Gabriel da Cachoeira, município distante 852 quilômetros de Manaus, Ira se mudou para a capital há três anos em busca de novas oportunidades e concilia a atividade de influencer com os estudos de Enfermagem. Atualmente, ela vive na comunidade Parque das Tribos, localizada no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, que reúne outras 300 famílias de 37 etnias.

Usando a tecnologia como aliada, a indígena da etnia baré mostra curiosidades sobre a vida na aldeia, além de ensinar técnicas de maquiagem com frutos típicos, como açaí e jenipapo.

