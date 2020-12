Instituto Butantan começa produção da vacina CoronaVac no Brasil

O governador João Doria anunciou nesta quinta-feira (10) o início de produção da CoronaVac no Brasil. O anúncio, realizado em uma coletiva de imprensa no Instituto Butantan, que vai produzir a vacina da farmacêutica chinesa Sinovac no Brasil, marca uma nova fase na disponbilização da vacina contra o coronavírus no país em meio a uma polêmica entre o governo de São Paulo e o Ministério da Saúde.

— Foi iniciada ontem a produção da vacina da Coronavac aqui em São Paulo. É a produção brasileira do Butantã, que está produzindo com insumos que vieram da Sinovac, um momento histórico que orgulha a todos nós, brasileiros — afirmou o governador João Doria (PSDB).

CoronaVac: ‘Turismo da vacina’ preocupa municípios de São Paulo que fazem divisa com outros estados

Segundo o governador, a capacidade de produção chegará a 1 milhão de doses por dia. A fábrica vai funcionar 24 horas, durante os sete dias da semana.

— Já autorizamos o Butantan a contratar mais 120 técnicos para reforçar a produção da vacina. Eles irão se juntar aos 245 já envolvidos na produção — afirmou Doria.

Doria ainda afirmou que 12 estados brasileiros e 912 municípios já manifestaram interesse em adquiriri doses da CoronaVac. Nesta quinta-feira, Santa Catarina será um dos estados a assinar um protocolo formal de intenções de compra., segundo o Instituto Butantan.

O oferecimento das vacinas para outras unidades da federação e municípios foi outro ponto de tensão entre Doria e o governo federal, uma vez que deveria ser função do Ministério da Saúde o papel de centralizar e distribuir as vacinas no Brasil.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários