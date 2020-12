Lua crescente no céu de Rio Branco às 8 da manhã

A foto do dia é um registro do jornalista Altino Machado, em Rio Branco

A foto do dia é um registro do jornalista Altino Machado, na manhã de terça-feira (8), Dia de Nossa Senhora da Conceição.

“DIA DA IMACULADA –– Às 8h40, no céu do Acre, a lua crescente e este azul moderno no firmamento, da cor do manto de Nossa Senhora da Conceição”, escreveu o jornalista.

