Mãe some por medo de linchamento de vizinhos após filhos morrerem queimados no Acre

Jociane Evangelista Monteiro, mãe das três crianças carbonizadas na noite de sábado (19), no bairro Calafate, em Rio Branco, está sumida e não retornou à sua residência, após ser liberada em audiência de custódia, realizada no domingo (20).

Segundo informações apuradas pelo ContilNet por meio de conhecidos, Jociane está em local onde apenas a família tem conhecimento. No entanto, ela não pode se ausentar da capital.

O motivo do recolhimento é que ela teme por represálias por parte de moradores, devido a repercussão e comoção que o caso tomou.

Ainda de acordo com relatos, a mãe não tratava bem as crianças no dia a dia. “Ela não era de cuidar bem deles, eles passavam necessidades, a gente tinha pena deles e não podia fazer nada. Além disso, deixava os garotos sozinhos aos fins de semana”, ressaltou.

As vítimas, Caio Evangelista Monteiro, 2 anos; Diogo Evangelista Monteiro, 4, e a bebê Vitoria Sofia, de 8 meses, estavam sozinhas no momento do acidente.

