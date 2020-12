Marcelo Serrado aparece com novo visual após emagrecer 6kg

Nesta segunda-feira (14), o ator postou fotos no Instagram do antes e depois do seu físico

Marcelo Serrado foi na contramão de muitos e conseguiu emagrecer em plena pandemia do coronavírus. Nesta segunda-feira (14), o ator postou fotos no Instagram do antes e depois do seu físico.

“Nessa pandemia eu tive e tenho altos e baixos como todos estamos tendo. Medo, angústia, alegria, tristezas sentimentos que vão e vem, uma montanha russa como você que lê esse meu texto também deve ter tido”, iniciou o artista na legenda da publicação.

“Resolvi em algum momento cuidar de mim como: comer bem, meditar e fazer exercícios todos os dias … ainda cuidar da casa, trabalhar e tudo mais que no meu caso tenho que fazer“, contou Marcelo, que mudou o corpo com as atitudes.

“Eu perdi 6 kilos e ganhei 2 de massa em 3 ou 4 meses e se eu consegui você tbm pode, se alimentando bem e malhando“, incentivou o artista.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “Arrasou“, disse uma fã do global. “Muito bom“, afirmou outra. “Motivação é tudo“, escreveu uma terceira. “Tanquinho do Serrado. Parabéns“, declarou um internauta. “Muito foco”, observou outro usuário da rede social.

