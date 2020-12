Mariana Ximenes relembra perda de virgindade com Caio Blat

Em um papo com Theodoro Cochrane, Mariana Ximenes relembrou sua época de juventude e relembrou o romance que teve com o ator Caio Blat, entre seus 15 e 18 anos.

Ela contou que perdeu a virgindade aos 16 anos de idade e Theo acabou ligando os pontos: “Foi com o Caio, então?”, perguntou ele, que recebeu uma resposta meio sem graça.

Ao confirmar que a primeira vez foi com Blat, ela disse que não foi algo planejado: “Não foi planejado, foi no susto”, disse a musa, sem dar detalhes do ocorrido.

Ximenes também falou sobe os planos de ser mãe: “Tenho muita, sou madrinha de 6 crianças. Mas não encontrei o parceiro certo, não que isso seja necessário.

Tenho vontade de ter meu e também adotar, mas também não tenho pressa. Tenho vontade de ter uma história de amor e construir uma família”.

Além da vida pessoal, Mariana conversou sobre os novos projetos profissionais. Em 2021 a atriz estará no elenco de Nos Tempos do Imperador, folhetim da Rede Globo.

SEMPRE GATA:

Uau! Mariana Ximenes deixou seus fãs boquiabertos na última segunda-feira (07) ao compartilhar um clique esbanjando muita beleza e boa forma em suas redes sociais.

No perfil do Instagram, a atriz, que está no ar na reprise de Haja Coração, surgiu bem ousada. Apenas com uma toalha na cabeça, a musa apareceu completamente nua, apenas coberta por espuma.

