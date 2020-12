Matheus Mazzafera mostra procedimento que deixa rosto em carne viva

Matheus Mazzafera surpreendeu os seguidores hoje após compartilhar nas redes sociais o resultado de um procedimento estético que deixou a sua pele em carne viva. Em vídeos publicados nas suas redes sociais, o youtuber mostra um procedimento de laser fracionado, cujo intuito é renovar a pele de dentro para fora.

“Tô achando que vou ter que cancelar as gravações de hoje, porque será? Acho que ficou só um pouquinho vermelho”, brincou.

De acordo com o médico do youtuber, o rosto de Mazzafera deve permanecer mais alguns dias com a vermelhidão do sangue.

Nesta semana, outra celebridade compartilhou um procedimento estético bastante inusitado pelas redes sociais. A modelo e atriz Alessandra Ambrósio compartilhou uma máscara de hidratação que fez em uma clínica em São Paulo, com uma fórmula que conta com chocolate.

Recentemente, Matheus Mazzafera se envolveu em uma polêmica com Gustavo Rocha. Os dois foram acusados de racismo ao afirmarem sentir atração por caras do estilo “maloca”. Ambos pediram desculpas pelas falas mais tarde.

