Moradora do Calafate conquista concurso de beleza em SP e representa Brasil no Panamá

Moradora do bairro Calafate, em Rio Branco, a estudante do curso de Nutrição da Ufac iniciou a semana com pé direto

Me siga no Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher.

A acreana Isna Fernanda foi eleita “Reina del Cacau Brasil 2021”, no último final de semana em São Paulo. Moradora do bairro Calafate, em Rio Branco, a estudante do curso de Nutrição da Ufac, de 21 anos, iniciou a semana com pé direto e festejando suas novas conquistas.

O reinado de Isna já começou, de acordo com Celso Missologo, a modelo estendeu sua permanência em São Paulo, onde participa de trabalhos. A acreana, além de estudante de nutrição, e modelo profissional, também traz na bagagem o amor pela escrita, a miss já tem duas obras literárias publicadas: ‘A reinvenção das Parentalidades’ e ‘Além do Humano: a singularidade da poesia’.

O Acre teve vitória tripla onde levou prêmios nos quesitos: ‘Melhor passarela no concurso Miss Brasil Ultranational e ‘Melhor coordenador regional e Rainha do Cacau Brasil 2021’.

“Esse concurso já existe há 4 anos no Brasil e vamos tentar levar o bis do título que já é do Brasil”, explicou Celso Missologo.

O titulo ‘Rainha do Cacau Brasil’ coloca a acreana como representante oficial do Brasil no concurso ‘Rainha do Cacau Internacional’ que vai acontecer no Panamá em agosto de 2021.

Confira os momentos da vitória da acreana Isna Fernanda

https://www.instagram.com/stories/isnafernanda/2459267158547683352/?hl=pt-br

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários