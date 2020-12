“Muitos pegaram a doença e ‘lascaram’ os pais em casa”, diz fotógrafo internado com Covid

Internado há dez dias com Covid-19 no hospital de campanha em Sena Madureira, o fotógrafo Duan Souza fez um emocionante relato em sua rede social, onde pede que as pessoas não brinquem com a doença que já matou quase quatrocentas pessoas no Acre e milhões pelo mundo.

Ele diz que no hospital não para de chegar pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus, e que muitas delas foram afetadas pelo vírus nas famosas baladinhas.

”Primeiro não brinquem, vejo que as pessoas não estão nem aí para está doença, aqui no hospital não para de chegar pessoas! E muito delas pegaram na famosa baladinha e lascaram os pais em casa!”, diz o fotógrafo. Vejam o relato de Duan.

Ele pediu que as autoridades façam uma dedetização no hospital para afastar o mosquito da dengue. “Faço um apelo também a algum setor que possa dedetizar o hospital do Covid, a situação de mosquitos está perdendo o controle”, alertou.

Mensagem de Duan Souza, na íntegra:

Boa tarde amigos, há 10 dias com resultado positivo para Covid-19 e internado no hospital venho falar um pouco de minha experiência.

Aqui em sena não tenho o que reclamar dos profissionais da saúde, enfermeiras, fisioterapeutas, médicos e equipe de limpeza todos muito atenciosos e prestativos! ( Claro que sempre vai existir uma fruta podre no meio das boas) kk

Agradeço também a minha amiga Dra. Larissa Queiroz e ao meu primo e Dr. Pedro Kredens pelos cuidados comigo, sempre me atendem por telefone tirando minhas dúvidas que são inúmeras.

Usei máscaras, passava álcool até na cara, mas foi inevitável, agora estamos fazendo um tratamento para reverter uma situação de sequela, estou muito confiante no tratamento, mas por ser algo novo tudo tem que ser na paciência.

Coloquem uma coisa na cabeça…. Você pode ter vários e vários amigos, mas nessas horas você conta nos dedos quem realmente se importa com você, obrigado aos meus poucos e bons que dia dia mandam mensagem e ligam para mim, minha mãe Maria Doralice Souza , meu companheiro Gilberto Medina , meu pai……..só tenho a agradecer por tudo, tudo isso é uma lição que cabe a nós sabermos enfrentar e tirarmos como aprendizagem!

Faço um apelo também a algum setor que possa dedetizar o hospital do covid, a situação de mosquitos está perdendo o controle, vamos deixar que por enquanto seja só covid e não dengue para quem já está debilitado.

Obs: Os leitos já estão acabando, então não vacilem!

