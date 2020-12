Passageiros de ônibus reagem e matam suspeito de assalto

Segundo informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), outro homem que também teria participado da ação criminosa no veículo da linha 621, na Avenida Buriti, Distrito Industrial 1, foi ferido e encaminhado para o Hospital Pronto-Socorro João Lúcio. Ele foi agredido na região da cabeça.

De acordo com os investigadores da DEHS, os próprios passageiros teriam agredido a dupla após perceberem que os assaltantes usavam uma arma de brinquedo para cometer o crime. Sobre o ferimento por arma de fogo, os investigadores suspeitam que algum passageiro armado fez o disparo contra a dupla.

Antes do linchamento, a dupla chegou a recolher a renda do dia do coletivo, mas, durante a revolta dos passageiros, alguém levou o dinheiro roubado.