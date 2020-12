PM prende homem com arma de fogo dentro de ônibus em Rio Branco

Ao desembarcar no terminal, o indivíduo foi abordado e estava com uma arma artesanal calibre 32.

Policiais militares prenderam, nesta tarde de quinta-feira, 10 de dezembro, um indivíduo portando uma arma de fogo artesanal. O fato ocorreu no Terminal Urbano, em Rio Branco.

Os militares foram informados por um passageiro do coletivo que o envolvido estava em atitude suspeita no interior do ônibus. Ao desembarcar no terminal, o indivíduo foi abordado e os policiais encontraram uma arma de fogo artesanal, calibre 32.

A equipe policial encaminhou o envolvido, juntamente com o armamento apreendido, à delegacia, para que fossem tomados os procedimentos cabíveis ao fato.

Fonte: Ascom PMAC

