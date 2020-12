Pré-estreia de “Mulher-Maravilha 1984” já tem data marcada no Via Verde Shopping

Pré-estreia de “Mulher-Maravilha 1984” ocorrerá dia 16 de dezembro no Via Verde Shopping

Nesta quarta-feira, 16 de dezembro, os fãs da DC Comics poderão prestigiar a pré-estreia do filme “Mulher-Maravilha 1984”, no cinema do Via Verde Shopping, com sessão dublada e legendada.

A continuação leva a heroína dos quadrinhos para a década de 1980, ainda mais poderosa e com mais desafios para enfrentar. Mulher-Maravilha terá que combater dois novos inimigos: Max Lord e Mulher-Leopardo.

Link para compra dos ingressos: https://www.ingresso.com/cinema/cine-araujo-rio-branco?city=rio-branco#!#data=20201029.

Pré-estreia “Mulher-Maravilha 1984” – 16/12:

Sala 02: dublado – 11:00 – 14:00 – 17:00 – 20:00

Sala 05 (premium): dublado – 12:30 – 15:30

Sala 05 (premium): legendado – 18:30 – 21:30

