Prefeito eleito Tião Bocalom e vereadores da próxima legislatura são diplomados

Cerimônia aconteceu de forma virtual como medida de contenção do novo coronavírus

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) diplomou na manhã desta quinta-feira (17) o prefeito eleito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), a vice-prefeita eleita Marfisa Galvão (PSD) e os 17 vereadores que formarão a próxima legislatura da capital.

Conduzida pelo juiz eleitoral da primeira zona Lois Arruda, a solenidade aconteceu de forma virtual em virtude das restrições decorrentes da pandemia de coronavírus.

Participaram o governador Gladson Cameli (sem partido), o presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) Francisco Djalma, a presidente do TRE-AC, desembargadora Denise Bonfim, e o senador Sérgio Petecão (PSD).

Em seu discurso, Bocalom agradeceu a todos que acreditaram e defenderam o projeto Produzir para Empregar, vitorioso nas urnas no dia 29 de novembro com mais de 60% dos votos.

“Passado o pleito, temos consciência plena do grande desafio que nos espera pelos próximos quatro anos. Esperem de mim e de nossa vice todo empenho, seriedade e zelo com o dinheiro público. Prometo ser um bom prefeito e que vai procurar através do diálogo um caminho que nos leve a uma qualidade de vida superior, diferente da nossa realidade de hoje, buscando sempre de forma disciplinada e transparente a prosperidade a todos”, afirmou.

A vereadora mais votada, Michelle Melo, falou em nome dos parlamentares eleitos e destacou que os desafios são muitos, são reais e sérios. “Mas tenho a convicção de que serão superados se nós, políticos, formos realmente portadores da legitimidade para exercer o nosso mister, legislando, propondo as melhorias que a sociedade precisa e cuidando da coisa pública através da fiscalização do executivo, recebendo e dando seguimento às matérias que realmente tragam melhoria aos munícipes”.

Mais cedo, o TRE-AC diplomou também o prefeito eleito de Porto Acre Bené Damasceno (PP), sua vice Edna Cuiabano (PCdoB) e nove vereadores da cidade.

Veja a lista de vereadores diplomados em Rio Branco e seus respectivos partidos:

Dra. Michelle Melo (PDT)

Joaquim Florêncio (PDT)

Fábio Araújo (PDT)

Samir Bestene (PP)

N. Lima (PP)

Rutênio Sá (PP)

Antonio Morais (PSB)

Raimundo Neném (PSB)

Adailton Cruz (PSB)

Emerson Jarude (MDB)

Célio Gadelha (MDB)

Ismael Machado (PSDB)

Dr. Raimundo Castro (PSDB)

Arnaldo Barros (PROS)

Lene Petecão (PSD)

Francisco Piaba (DEM)

Hildegard Pascoal (PSL)

