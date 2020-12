“Tô falando do cara que é o maior hipócrita de todos os tempos. Fora o fato que eu já não gosto dele, vai contra todos os meus princípios, valores, (ele) julga todo mundo”, reclamou o ex-BBB, em vídeos publicados no stories do Instagram.

Ainda no desabafo, Pyong Lee falou que o seu desafeto também tem um posicionamento questionável nas redes sociais e suas apresentações, onde possui um público majoritariamente infantil.

“Arrasta crianças pro inferno. Basicamente o anticristo. No show dele, ele fala mal da Bíblia. Ele pede respeito pelas minorias, por religiosos, por isso e aquilo, só que ele não respeita. Ele mete o pau, fala palavrão pra cacete na frente dos pais com os filhos do lado”, disparou o também youtuber.

Após a polêmica, cabe lembrar, Felipe Neto pediu desculpas. “Errei. Decidi jogar um último futebol do ano. Como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ninguém e passando álcool em tudo. Ainda assim, é um erro. Não cometerei novamente até a vacina. Peço perdão pelo mau exemplo”, escreveu.

“Farei 14 dias de isolamento total após ter jogado, para que absolutamente ninguém corra qualquer risco caso eu tenha pego alguma coisa, o que é totalmente improvável. Vale ressaltar que eu me testei antes (como venho fazendo semanalmente), com resultado negativo. Agora vamos em frente”, completou.