Sorteio define dois últimos confrontos das quartas de final da Série D

Foram definidos na manhã desta segunda-feira (28) os dois últimos confrontos das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O Floresta-CE vai enfrentar o América-RN, e o Mirassol (SP) terá pela frente a Aparecidense-GO. O sorteio, realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, foi necessário devido à igualdade de pontuação de América-RN e Aparecidense-GO em todos os critérios de desempate, após as oitavas de final. As datas e locais específicos dos jogos ainda serão anunciados pela CBF. As quartas de final estão programadas para os dias 2, 3, 9 e 10 de janeiro de 2021.

Segundo o regulamento da competição, os chaveamentos das fases mata-mata são feitos com base na campanha dos clubes durante todo o campeonato. As quartas terão ainda o Fast-AM contra o Novorizontino-SP, e o Marcílio Dias-SC jogando contra o Altos-PI. Os quatro times que se classificarem às semifinais já estarão garantidos na Série C de 2021.

