Tartaruga com deformidade na coluna ganha rodinhas para conseguir andar

O dono de Helix teve a ideia de grudar as rodas de um skate de dedo para substituir as pernas traseiras do pet

Te contamos aqui a história de uma cachorrinha que nasceu sem um olho e combina tapa olhos com vários looks fofos . Agora, trazemos a história de outro animal com deficiência e conquista uma legião de fãs. Helix é uma tartaruga que nasceu com uma deformidade na coluna vertebral. Por conta disso, ele não conseguia usar as pernas traseiras, que eram viradas para cima. Então, o dono dele teve uma ideia brilhante.

O estadunidense Randy Betz colou rodinhas de skate de dedo na parte traseira do casco de Helix, para a tartaruguinha conseguir andar por aí. “Aqueceu meu coração ver ele todo feliz andando por aí”, o dono do réptil contou para o New York Post. Infelizmente, Heix teve uma morte prematura. Ele faleceu em janeiro deste ano, com pouco menos de um ano de vida. O dono dele ainda mantém uma conta no Instagram em homenagem ao pet e o perfil tem mais de 120 mil seguidores. View this post on Instagram A post shared by Helixwheels (@helixwheels)

