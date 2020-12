Tião Bocalom passa a véspera de Natal em Araguari com a esposa e as três netas

O prefeito eleito de Rio Branco Tião Bocalom (PP) passou a véspera de Natal em Araguari, interior de Minas Gerais, ao lado das três netas Isabela, Aninha e Maria Rita, e da esposa Beth Bocalom, que vive em uma UTI residencial há anos.

O futuro gestor da capital acreana postou fotos do encontro em seu perfil no Facebook.

Bocalom assume seu primeiro mandato em mais de dez anos no dia 1º de janeiro. Ele foi eleito no segundo turno, realizado no dia 29 de novembro, com ampla vantagem sobre sua adversária, a atual prefeita Socorro Neri (PSB).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários