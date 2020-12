Tranquilidade e talento do seu Enédio fazendo tarrafa

Seu Enédio com muita tranquilidade, mas com a agilidade que os anos de experiência permitem faz sua tarrafa para pesca.

A foto do dia é um clique do seu Enédio Oliveira, no Mercado Municipal Aziz Abucater, no Centro de Rio Branco. Seu Enédio com muita tranquilidade, mas com a agilidade que os anos de experiência permitem, faz sua tarrafa para pesca.

O clique é da jornalista e empresária Wania Pinheiro.

