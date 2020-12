Mais votada, Dra Michele pode disputar presidência da Câmara com N Lima e Jarude

A vereadora mais votada de Rio Branco nas eleições municipais deste ano, Dr Michele Melo (PDT) declarou em entrevista ao ContilNet que o seu partido tem interesse em lançar uma candidatura própria para concorrer à presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal.

“O PDT ainda está com a proposição da candidatura à presidência da Câmara Municipal, as conversas estão sendo realizadas, já que existem mais dois candidatos N. Lima e Emerson Jarude”, disse.

No entanto, em caso do partido recuar nas pretensões de chegar ao comando do parlamento mirim, Michele contou que nas demais chapas concorrentes, existe vaga para integrar a Mesa. “Em todas as possibilidades temos uma vaga na mesa diretora da câmara municipal, o que nos honra tremendamente”, ressaltou.

A parlamentar frisou que o vereador reeleito N.Lima (Progressistas) lhe convidou para compor sua chapa como vice-presidente. Já o vereador Emerson Jarude (MDB), fez um convite para compor a mesa como primeira secretária.

“As conversas estão ocorrendo buscando a melhor equipe para a mesa diretora que com seu poder de agenda coloque as pautas relacionadas com o bem estar imediato da população como prioridade. Eu realmente tenho visto que a movimentação está para fortalecer a câmara municipal e representar o povo”, argumentou.

