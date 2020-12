Zilu, após aparecer de pernas abertas em sauna vermelha, sensualiza e tem vídeo pelada com rapaz esfregando “Vou mostrar”

A socialite compartilhou um vídeo recebendo uma massagem enquanto estava nua

Zilu Gódoi aos 62 anos exibe sua boa forma nas redes sociais frequentemente, sempre muito vaidosa e em forma a influencer postou ontem (10) um vídeo de um procedimento estético onde aparece pelada.

Zilu compartilhou ontem no Stories do Instagram, um vídeo recebendo uma massagem redutora de um massagista, durante o procedimento a influencer aparece sem roupa e cobrindo as partes intimas com toalhas.

Ela pediu para que o profissional explicasse como funciona o procedimento e prometeu mostrar o resultado para os seguidores:

“O que você tá fazendo ai?”, perguntou Zilu. “Estou passando um gel que vai ativar sua circulação e vai abrir o seus poros. Isso vai fazer a substancia de redução entrar em atividade”, explicou o massagista.

“Três massagens você vai ver uma tremenda diferença”, disse ele. “Jura? Vou mostrar tudo pra vocês [seguidores] o antes o depois tá?”, respondeu a socialite.

SAUNA VERMELHA

Na última terça-feira (08), Zilu surgiu realizando um processo de desintoxicação dentro se uma sauna vermelha.

Para quem não sabe, a sauna possuí diversos benéficos para a saúde, além de desintoxicação, ela reduz a retenção de líquidos e a influencer costuma fazer o procedimento frequentemente para manter o seu corpão.

Alguns minutos depois do processo, Zilu apareceu em um clique ousado dentro da sauna. Sentada no local, ela surgiu com as pernas olhando para a câmera com um tremendo carão.

De cabelos presos, foi possível ver que a socialite ficou um bom tempo no tratamento devido ao seu suor.

