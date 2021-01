Bebê de apenas 1 ano morre com covid-19 e dengue no Pronto Socorro de Rio Branco

O pequeno Bernardo Teixeira da Costa, de apenas um ano de idade, morreu no último domingo (3), vítima da covid-19 e complicações de dengue. Ele estava internado no Pronto Socorro de Rio Branco desde o dia 1 de janeiro e estava apresentando os sintomas da doença há cerca de 10 dias.

Moradora de Xapuri, a mãe de Bernardo, Luzia Barbosa, de 23 anos, disse em entrevista ao G1 que o filho teve febre e ela o levou a um médico particular em Brasileia, saiu de lá apenas com um antibiótico. As visitas ao mesmo médico se repetiram duas vezes, assim como o tratamento receitado. Em nenhum momento, disse ela, foi feito o teste para covid, na segunda consulta realizaram o de dengue.

Sem apresentar melhoras, a mãe levou Bernardo ao Hospital de Xapuri, onde ficou internado por três dias após o diagnostico de dengue. Após esse tempo a mãe pediu que o filho fosse transferido para a Capital e ela mesma foi quem pagou o táxi para trazer o menino. Dois dias depois o bebê faleceu. “Cheguei em um dia, no outro ele começou a ter falta de ar, já muito fraquinho e quando a pediatra veio ver ele, pediu o exame. Até aí estava só como se fosse dengue e era porque deu positivo, mas, ainda não tinha sido feito o de Covid. E estava eu, ele e meu esposo com Covid”, disse ao G1.

