Cineasta Adalberto Queiroz lança “História do Cinema Acreano” neste sábado

O cineasta Adalberto Queiroz, lança dia 30 de janeiro(sábado) às 19:30 horas no Theatro Hélio Melo, o documentário “História do Cinema Acreano”. Segundo o cineasta, a narrativa de seu novo trabalho, tem início a partir do interesse de um pesquisador que inicia seu estudo sobre a história do cinema no Estado do Acre. E vai ser a partir deste campo de pesquisa que ele irá se deparando com as principais personagens de seu objeto de investigação que é o início do cinema acreano nos anos 70 até a atualidade.

O projeto é financiado pelo Governo Federal através da Lei Aldir Blanc cuja instituição gestora é a Fundação Elias Mansour (FEM) e o Governo do Acre, visa resgatar não somente a história, mas o legado dos principais mentores deste modelo cinematográfico que temos hoje no nosso Estado.

OS CUIDADOS COM A COVID-19

“Durante a exibição, estaremos obedecendo o toque de recolher e seguindo todos os critérios de higiene como o uso obrigatório de máscaras e higienização das mãos dos convidados com álcool em gel além é claro da demarcação das cadeiras do theatro visando manter o distanciamento social e seu público reduzido”, comentou o cineasta.

O AUTOR

Adalberto Queiroz de Melo é historiador e cineasta atuante desde os anos 70, foi Presidente do Conselho Estadual de Cultura, Presidente da Associação Acreana de Cinema (ASACINE), vice-presidente do Conselho Nacional de Cultura (CONNECT), é membro da Academia Acreana de Letras (AAL), foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Acre e a Câmara Municipal de Rio Branco com Moção de Aplausos pelos seus relevantes serviços prestados pelas artes no Acre, participou da maioria das produções cinematográficas dos anos 70 e 90 contribuindo de forma decisiva na formação de uma legião de cineastas acreanos. Parceiro inseparável de João Batista Marques de Assunção e Antônio Evangelista (TONIVAM), Queiroz mantem um acervo de memória de nossa cidade eternizadas nas suas inúmeras imagens capturadas em câmeras super-8 e estão sendo recuperadas em formato digital.

