Com 80% de UTIs e leitos comuns do estado ocupados, AC se aproxima de colapso

O INTO, em Rio Branco, está com 95,6% de ocupação dos leitos de UTI, diz o boletim

O Acre vem registrando a pelo menos dois dias uma média diária de mais de 400 novos casos de coronavírus. Com isso, o número de internações também sobe.

De acordo com o boletim informativo de assistência à Saúde emitido pela Sesacre neste sábado (30), 80% de todas as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Estado estão ocupadas.

O caso revela o perigo que o Acre tem de entrar em um calapso no Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com especialistas.

SAIBA MAIS: Pesquisador Atila diz que AC pode ter colapso na saúde: “Ficou mais difícil em 2021”

Os leitos clínicos comuns estão com 84% de lotação, é o que diz o boletim.

Foram identificados 263 pacientes internados nos estabelecimentos monitorados, dos quais 185

com estão com o teste positivo para covid-19. Do total hospitalizado, 75 estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 188 em leitos (clínicos, obstétricos ou pediátricos).

O INTO, em Rio Branco, unidade especializada no atendimento de pessoas com coronavírus, está com 95,6% de ocupação dos leitos de UTI.

