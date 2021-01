Com avanço da covid-19, leitos de UTI do Into chegam a 95% de ocupação em Rio Branco

Aumentou nesta terça-feira (26) o número de pessoas internadas gravemente nos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Into – centro especializado no tratamento do coronavírus. Ao todo, no Acre, 164 pessoas seguem internadas.

Veja ainda: Com 235 novos casos de covid-19, AC se aproxima de 48 mil infectados e atinge 856 mortes

A taxa de ocupação já chegou a 95%, de acordo com o boletim de assistência divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

As UTIs do Pronto Socorro estão com 50% de ocupação.

Cerca de 80% das unidades intensivas em todo o Estado estão com pacientes.

Somente nesta terça, 235 novos casos foram diagnosticados, além de dois óbitos ocasionados pela doença.

No total, são 46.774 caos confirmados pela doença desde o início da pandemia, em março do ano passado. Conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde, 856 pessoas morreram em decorrência de complicações causadas pela doença.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários