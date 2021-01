Conheça o curso de Educação Física do Centro Universitário Uninorte

A busca pela saúde e corpo em forma tem tornado a profissão de educador físico uma das mais procuradas no Brasil

O curso de Educação Física do Centro Universitário Uninorte é composto por uma grade de docentes especialistas e com ampla experiência que buscam, desde os primeiros períodos, proporcionar aos acadêmicos aulas práticas, para que eles desenvolvam suas habilidades profissionais ainda na graduação.

Além disso, a instituição oferece tanto a licenciatura em Educação Física quanto o bacharelado. O profissional formado em licenciatura pode atuar somente como professor no ensino fundamental e médio ou realizar pesquisas na área científica. Já no bacharelado, o graduado pode trabalhar em academias, clubes e associações esportivas, empresas públicas ou privadas, ser empreendedor, prestar consultoria na comercialização de alimentos e suplementos, dentre outros.

A Uninorte busca proporcionar o crescimento pessoal e profissional do estudante, somando um currículo amplo e atual com vivência prática antes mesmo de concluir a faculdade. Além de, oferecer o Melhor Programa de Parcelamento Estudantil, o PARÇA. Com ele, o aluno estuda pagando parte das mensalidades durante o curso e o restante, sem juros, só depois de formado.

Para sua formação, escolha uma instituição devidamente capacitada que possa oferecer uma boa estrutura e ensino de qualidade. Inscreva-se no Vestibular do Centro Universitário Uninorte. Por meio do link https://vestibular.uninorteac.edu.br/.

