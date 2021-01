Gladson convocará partidos da base para alinhamento: “Quem não quiser, pode sair”

Um dos objetivos é fazer com que os aliados políticos possam contribuir com a gestão

O governador Gladson Cameli (sem partido) declarou em entrevista no Palácio Rio Branco, no final de 2020, que deverá convocar os partidos aliados para um alinhamento com as diretrizes do governo no início de 2021.

Cameli destacou que o objetivo é fazer com que não haja atritos políticos. “Após a reforma ser aprovada e sancionada, vamos chamar os partidos para uma conversa e definirmos espaços, o que não dá é as questões políticas estarem acima do Estado”, declarou.

O gestor pontuou que os partidos que não estiverem à vontade com a metodologia serão convidados a se retirarem da estrutura governamental. “Quem não quiser, pode sair. O que não dá é a gente estar com as contas em dia, fazendo todo o esforço, e ficar ouvindo críticas”, ressaltou.

Por fim, o segundo objetivo é fazer com que os aliados políticos possam contribuir com a gestão. “Vamos abrir espaço para quem quer trabalhar”, finalizou.

