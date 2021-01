Gloria Perez critica ‘bobajada’ de discursos de empoderamento e ideologia

Ela fez um comentário sobre as pautas que estão em evidência na sociedade atualmente

Gloria Perez fez um comentário sobre as pautas que estão em envidência na sociedade atualmente. A autora deixou sua opinião em uma publicação do escritor Alexandre Archer no Facebook.

No post, ele define temas como feminismo, gênero e luta de classes como “bobajadas” que não têm muito sentido para a maioria das pessoas.

“Tirando os filhos do Fábio Jr., o pessoal que mora até a segunda quadra da praia do Leblon e a folha completa dos professores da PUC, ninguém mais suporta essas bobajadas sobre empoderamento feminino, ideologia de gênero, luta de classes, dívida histórica, lugar de fala etc. e tal”, iniciou ele.

“Ninguém mais. Na vida real, no cotidiano de quem trabalha e produz, não sobra um milímetro de espaço para teses furadas e opiniões insanas. E os sacos já explodiram. ‘BUM'”, completou.

Gloria, então, fez questão de se manisfestar ao ler o texto de Alexandre. “O meu [saco] explodiu faz tempo”, comentou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários